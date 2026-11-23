AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is maandagochtend flink gestegen door het koudere weer in het noordwesten van Europa. Daardoor neemt de vraag naar gas voor verwarming van woningen en gebouwen toe.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs met bijna 6 procent tot meer dan 93 euro per megawattuur. Volgens de meest recente voorspellingen zal in Noordwest-Europa het koude weer tot begin december aan kunnen houden, met temperaturen die aanzienlijk lager liggen dan gemiddeld. Ook kan de wind deze week rond Duitsland, Nederland en Denemarken zwakker zijn, wat zorgt voor minder stroom uit windenergie.

Naast het koudere weer blijft ook de oorlog in het Midden-Oosten invloed hebben op de gasprijs, doordat gasleveringen uit de regio zijn weggevallen. Eind oktober steeg de gasprijs nog tot meer dan 100 euro per megawattuur, wat sinds eind 2022 niet meer was voorgekomen.