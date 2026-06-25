Gerard Ekdom betaalt koffie van nachtelijke voetbalkijkers

Gerard Ekdom trakteert luisteraars die in de nacht van donderdag op vrijdag zijn opgebleven om naar het Nederlands elftal te kijken op koffie. Nachtbrakers die de vrijdagochtend via de Radio Veronica-app een video van hun koffie insturen, kunnen daar een Tikkie bij doen, dat de Radio Veronica-dj daarna zal voldoen.

"Morgenochtend wordt een van de taaiste ochtenden van het hele godganse jaar. De ene helft van Nederland ligt plakkerig in bed te staren naar het plafond in de bloedhitte", zegt Ekdom. "En de andere helft van Nederland zit, met vlaggetjes geschminkt op de wangen, voor de tv om Nederland - Tunesië te kijken. Het wordt hoe dan ook een kort nachtje. En daarom trakteer ik in de ochtendshow op koffie voor mijn luisteraars. Zelf ben ik er ook al om 06.00 uur bij."

Ekdom zelf houdt er ook een korte nacht op na, want hij staat donderdagavond achter de bar van het Radio Veronica Café in Breda. Voorafgaand aan de wedstrijd tapt hij biertjes voor luisteraars die samen toeleven naar het duel. Wouter van der Goes en Frank van 't Hof presenteren hun middagshow vanaf 16.00 uur live vanuit het café.