EINDHOVEN (ANP) - De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn woensdag weer gestegen, nadat tanken vorige week wat goedkoper werd. Daarmee is het prijsverschil voor een liter benzine met België verder toegenomen.

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 woensdag gestegen tot 2,56 euro, bijna 1,5 cent meer dan een dag eerder. Een liter diesel werd 2,5 cent duurder en kost nu 2,594 euro. Wie nu in België tankt, waar benzine ongeveer 70 cent per liter goedkoper is, bespaart bij een volle tank van 60 liter meer dan 40 euro. Door het grote prijsverschil steken veel Nederlanders al tijden de grens over om in België hun tank vol te gooien.

In België geldt een maximumprijs voor benzine, in Nederland niet. Daarbij zijn de accijnzen op brandstoffen nergens zo hoog in Europa als in ons land.

Dat de brandstofprijzen weer zijn opgelopen, hangt samen met hernieuwde spanningen in het Midden-Oosten. Daardoor werd de prijs van ruwe olie duurder.