Kroonprins Hussein en zijn vrouw prinses Rajwa van Jordanië hebben dinsdagavond de diploma-uitreiking bijgewoond van de Al Hussein Technische Universiteit (HTU) in Amman. In totaal studeerden 450 leerlingen af aan de instelling die dit jaar tien jaar bestaat. Het paar feliciteerde de afgestudeerden later ook via een bericht op Instagram.

"Wij feliciteren de afgestudeerden en hun families, en spreken onze grote waardering uit voor het personeel van de universiteit voor hun toewijding en inzet in de afgelopen tien jaar", laten de zoon en schoondochter van koning Abdullah weten. Het Jordaanse hof deelt er ook twee foto's bij van de uitreiking. Te zien is hoe Hussein een afgestudeerde op het podium zijn diploma geeft.

De HTU is opgericht in 2016 en is een initiatief van de Crown Prince Foundation, de stichting van Hussein. De school is gevestigd in het King Hussein Business Park in de Jordaanse hoofdstad.