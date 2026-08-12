BRUSSEL (ANP) - Roberto Martínez heeft nog geen rechtstreeks gesprek met de KNVB over de functie van bondscoach van het Nederlands elftal gevoerd. Dat meldt advocaat Jesse De Preter, die meer dan tien jaar de zaken van de Spaanse trainer behartigt.

"Ik voer namens Roberto momenteel gesprekken met meerdere geïnteresseerde partijen", reageert De Preter op berichten dat Martínez met directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB gesproken zou hebben over de vacature die er na het vertrek van Ronald Koeman is. "Daar is geen haast bij. We bekijken rustig wat op ons afkomt. Er heeft tot heden geen rechtstreeks gesprek plaatsgevonden tussen Roberto en de KNVB."

De 53-jarige Martínez nam na het WK afscheid als bondscoach van Portugal, na een nederlaag in de achtste finale tegen de latere wereldkampioen Spanje (1-0). Hij was eerder bondscoach van België en trainer van Everton, Swansea City en Wigan Athletic. De KNVB is op zoek naar een opvolger voor Koeman, die na de uitschakeling van Oranje door Marokko op het WK opstapte.

Arne Slot heeft laten weten dat hij gepolst is door de KNVB. De coach werd afgelopen seizoen ontslagen bij Liverpool, maar is niet beschikbaar voor de voetbalbond omdat hij voorlopig liever dagelijks bij een club met spelers op het veld staat. Veel genoemde kandidaten als Peter Bosz (PSV) en Erik ten Hag (FC Twente) zijn aan een club verbonden. De 75-jarige Louis van Gaal staat open voor een vierde termijn bij Oranje, maar is voor zover bekend nog niet benaderd door de KNVB.