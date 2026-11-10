BLØF keert volgend jaar terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuwe editie van BLØF & Vrienden. De Zeeuwse band staat op zaterdag 20 november 2027 opnieuw met verschillende gastartiesten op het podium, maakte de organisatie dinsdag bekend.

"Als we vrienden uitnodigen in Ahoy, gebeurt er altijd iets met die liedjes", laat zanger Paskal Jakobsen weten in een verklaring. "Iemand zingt een regel net anders dan ik gewend ben en ineens hoor ik een nummer dat we al jaren spelen weer op een nieuwe manier."

Bij eerdere edities trad BLØF onder anderen op met Geike Arnaert, Danny Vera, Karsu en Nielson. Welke artiesten volgend jaar meedoen, is nog niet bekend.

Eind deze maand geeft BLØF ook drie concerten in Ahoy, op 26, 27 en 28 november. Daarbij zijn onder anderen S10, Hannah Mae, Blaudzun en Zoë Livay te gast. De kaartverkoop voor de editie van 2027 begint vrijdag.