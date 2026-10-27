Besi wint in AEX-index na uitbreiding belang Applied Materials

AMSTERDAM (ANP) - Besi was dinsdag verreweg de grootste winnaar bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het Amerikaanse Applied Materials meldde zijn belang in de Nederlandse chiptoeleverancier uit te breiden. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, kocht vorig jaar een belang van 9 procent in Besi en dat wordt uitgebreid tot ongeveer 20 procent.

Ook wil Applied Materials de samenwerking tussen de bedrijven versterken. Topman van Besi Richard Blickman heeft de aankondiging van Applied Materials verwelkomd. Die laat volgens hem ook zien op welke terreinen de twee bedrijven in de toekomst kunnen samenwerken "gericht op de volgende generatie AI- en fotonicasystemen voor de toonaangevende klanten in de sector". Op de aandelenbeurs in Amsterdam maakte Besi een koerssprong van 11,4 procent.

Mede dankzij deze winst eindigde de AEX 0,6 procent hoger op 1139,83 punten. De MidKap klom 0,8 procent naar 1092,99 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt lieten plussen tot 0,7 procent zien. De beurs in Londen daalde daarentegen 0,7 procent.