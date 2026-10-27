Koning: azc Leersum laat zien dat het goed kan gaan

Koning Willem-Alexander is blij dat hij door zijn bezoek aan het asielzoekerscentrum in Leersum kan laten zien dat het "soms ook heel goed kan gaan". Dat vertelde hij dinsdagmiddag na afloop van zijn bezoek aan de aanwezige pers.

De koning bezocht het asielzoekerscentrum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug op uitnodiging van burgemeester Frits Naafs. Hij kreeg er een rondleiding langs onder meer de woonunits, de school en de fietsenwerkplaats. De koning noemde de uitnodiging na afloop "belangrijk om te laten zien hoe een azc al ruim 35 jaar geïntegreerd kan zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug".

De koning prees de manier waarop er in de opvanglocatie "problemen, die er ook zijn, besproken kunnen worden". Ook was hij te spreken over "hoe met open vizier en transparant deze vijfhonderd asielzoekers, die hier wonen, werken, recreëren en een deel zijn van de gemeenschap, op een waardige manier opgevangen kunnen worden".

Journalisten

De koning vervolgde dat "we allemaal weten wat voor problemen er zijn", zei hij. "Die zien we heel vaak. Maar het is ook goed om hier aanwezig te zijn, en al die journalisten hiernaartoe te trekken, en te laten zien dat het soms ook heel goed kan gaan."

Het was dinsdag de eerste keer dat de koning het azc in Leersum bezocht. Eerder ging hij al eens langs bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en bij noodopvanglocatie de Harskamp.