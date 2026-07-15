Betaalbedrijf PayPal stijgt op Wall Street na overnameberichten

NEW YORK (ANP) - PayPal behoorde woensdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York. Betaalverwerkingsbedrijf Stripe en investeerder Advent International zouden een bod van ruim 53 miljard dollar hebben uitgebracht op het betaalbedrijf, meldde persbureau Reuters op basis van bronnen. De twee partijen zouden gezamenlijk eigenaar worden van PayPal en het bedrijf niet opsplitsen, maar elk een gelijk aandeel krijgen.

Stripe en Advent bieden 60,50 dollar per aandeel PayPal. Dat is ongeveer 28 procent meer dan de slotkoers van PayPal op dinsdag. Persbureau Bloomberg meldde in februari al dat het niet-beursgenoteerde Stripe een bod op PayPal, geheel of gedeeltelijk, overwoog. Het aandeel PayPal steeg ruim 15 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel onveranderd op op 52.517 punten. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent tot 7575 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 26.265 punten.