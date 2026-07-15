Prins Edward betuigt respect aan voormalig emir van Qatar in Doha

Prins Edward is woensdag aangekomen in Doha om zijn respect te betuigen aan de overleden voormalige emir van Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Dat melden verschillende media in Qatar. De voormalige leider van het land overleed zondag op 74-jarige leeftijd.

De hertog van Edinburgh bezocht de Qatarese koninklijke familie in het Lusail-paleis, waar de zoon van de voormalige emir de afgelopen dagen meerdere leden van koninklijke families en staatshoofden ontving. Zo reisden onder anderen kroonprins Salman bin Hamad Al Khalifa van Bahrein, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en prins Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud van Saudi-Arabië af naar Doha.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima stonden stil bij het overlijden van de voormalige emir. "Met respect gedenken wij Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani", schreef het koningspaar zondag in een bericht op sociale media.