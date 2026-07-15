Marokko laat opgepakte journalist gaan, onderzoek gaat door

De Marokkaanse aanklager heeft na verhoor van de bekende journalist Ali Lmrabet opdracht gegeven voor zijn vrijlating. Het onderzoek na beschuldigingen van smaad en laster gaat door.

Lmrabet geeft op sociale media politiek commentaar en geldt als een uitgesproken criticus van het politieke systeem in Marokko. De journalist, die ook de Franse nationaliteit heeft en in Spanje woont, werd zondag opgepakt bij aankomst op het vliegveld van Tanger.

Het parket meldde eerder dat de arrestatie gelinkt was aan Lmrabets onlinecontent. Er zou volgens de Marokkaanse wet sprake zijn van strafbare feiten, waaronder smaad en laster gericht tegen personen en instellingen.

Lmrabet kreeg in 2003 drie jaar gevangenisstraf voor onder meer het beledigen van de koning. Hij kwam in 2004 vervroegd vrij. In 2005 kreeg hij in Marokko een beroepsverbod van tien jaar opgelegd.