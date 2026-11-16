NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag flink lager geëindigd. De uitverkoop van techaandelen van vorige week zette door, terwijl beleggers zich opmaken voor kwartaalcijfers van Nvidia en de verwachte beursgang van Anthropic in de komende dagen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 51.608,17 punten. De brede S&P 500-index verloor 1,9 procent tot 7416,59 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,5 procent tot 24.509,76 punten.

De Nasdaq sloot vrijdag al 0,9 procent lager, mede door het aanhoudende koersverlies van Nvidia. Het AI-chipbedrijf bleef maandag in de belangstelling staan, na het vertrek van medeoprichter Jensen Huang als topman een paar dagen eerder. De Amerikaanse president Donald Trump steunde oproepen om Huang te laten terugkeren als baas van het bedrijf en bagatelliseerde zorgen over de nationale veiligheid, na de affaire van Huang met een vermeende Chinese spion. Nvidia verloor maandag 4,1 procent.

Zakenzender CNBC meldde op basis van een ingewijde dat het bestuur van Nvidia niet van plan zou zijn om Huang terug te halen als topman.

Door het spionageschandaal rond Nvidia is er ook meer aandacht voor de export van halfgeleiders. De Verenigde Staten hebben maandag een maatregel ingevoerd die moet voorkomen dat een aantal landen Chinese bedrijven op afstand toegang geeft tot geavanceerde Amerikaanse AI-chips.

Andere chipbedrijven zoals Micron Technology, Intel, Advanced Micro Devices en Broadcom gingen tot ruim 7 procent omlaag.

Topman Sam Altman van OpenAI zei dat hij wel geloofde dat de AI-sector de onzekerheid zal doorstaan die ontstond na het vertrek van Huang bij Nvidia. "De omzet en de vraag groeien zo hard dat ik denk dat het met de sector wel goed zit", zei hij volgens persbureau Bloomberg tijdens een conferentie in San Francisco.

Ook de beursgang van Anthropic zal moeten uitwijzen of AI-gerelateerde aandelen weer in de gratie komen. De handel in de aandelen van de maker van chatbot Claude gaat naar verwachting donderdag van start. Het gaat om een van de grootste beursgangen ooit.