De Amerikaanse actrice Ashley Tisdale werkt aan een nieuwe comedyserie voor Netflix, meldt Deadline. De serie Toxic Moms is geïnspireerd op Tisdales eigen ervaringen als moeder.

De serie, geschreven door Sabrina Jalees, volgt een jonge moeder die terechtkomt in een vriendengroep van rijke en populaire moeders. Wanneer de groep een duistere kant blijkt te hebben, draait de serie om de vraag hoe ver iemand wil gaan om ergens bij te horen. Tisdale zal naar verwachting de hoofdrol spelen en is ook uitvoerend producent.

Toxic Moms is deels gebaseerd op een essay dat Tisdale begin dit jaar schreef over haar ervaringen met een "toxische moedergroep". Dat stuk leidde tot veel speculatie op sociale media over welke bekende moeders daarmee bedoeld zouden zijn. Volgens fans zou het om Hilary Duff, Mandy Moore en Meghan Trainor gaan. Zij vormden jarenlang een hecht clubje en deelden alles op sociale media.