Lamine Yamal leidt Spanje naar zege op Kroatië

SEVILLA (ANP) - Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1.

Spanje had eerder met 3-2 bij Engeland gewonnen. Kroatië was Tsjechië met 2-1 de baas geweest.

Lamine Yamal opende net als tegen Engeland al in de 2e minuut de score. Hij schoot na een voorzet van Álex Baena en een overstapje van Fermín López in de verre linkerhoek raak. Baena kon er enkele minuten later 2-0 van maken, maar doelman Dominik Livaković bracht redding.

Gelijkmaker

Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perišić de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubill Spanje weer op voorsprong. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurde een intikker van Mikel Oyarzabal af wegens buitenspel.

Lamine Yamal schoot in de tweede helft via de paal de 3-1 binnen. Invaller Nico Williams zette de eindstand op het bord.