RHENEN (ANP) - Nederlandse wijngaardeniers hebben een succesvol wijnjaar beleefd. Met ruim 1,5 miljoen flessen wijn in 2025 was vorig jaar het op een na succesvolste wijnjaar ooit. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP).

Volgens VNWP heeft de warme, droge en zonnige zomer geleid tot de goede Nederlandse druivenoogst. Van de totale Nederlandse wijnproductie werd 74 procent witte wijn gemaakt en van de overige 26 procent rosé of rode wijn.

Vorig jaar kwam het totale aantal geproduceerde flessen wijn nog uit op iets meer dan 750.000. Dat had toen te maken met felle nachtvorst en misbloei door regenval. Het meest succesvolle jaar was 2023, toen werden ruim 1,7 miljoen flessen wijn geproduceerd.

De oogst van afgelopen jaar is afkomstig van 220 wijngaarden met samen zo'n 350 hectare, iets meer dan een jaar eerder. De stijging komt deels door nieuwe wijngaarden en deels door uitbreidingen van bestaande wijngaarden.