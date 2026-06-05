James Handy is overleden nadat hij woensdag werd neergestoken bij een woning in Los Angeles. Dit meldt de Los Angeles Times. De acteur, bekend van films als Top Gun: Maverick en Logan, werd 81 jaar.

Volgens de politie werd Handy met een steekwond aangetroffen in de voortuin van een woning in de wijk Tarzana in Los Angeles. Hij overleed later in het ziekenhuis.

De politie heeft een 44-jarige man aangehouden op verdenking van moord. Het gaat volgens Amerikaanse media om de zoon van Handys vriendin. De verdachte woonde in dezelfde woning en meldde zich bij agenten die op de melding afkwamen.

Handy was sinds de jaren zeventig actief als acteur en had meer dan 150 film- en televisierollen op zijn naam staan. Hij was onder meer te zien in series als NYPD Blue, Criminal Minds en NCIS: Los Angeles.