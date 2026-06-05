DEN HAAG (ANP) - Nederlandse boeren en tuinders kregen in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld ruim 10 procent minder betaald voor hun producten vergeleken met een jaar eerder. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leverden vooral aardappelen minder op. Ook de afzetprijzen van fruit, granen, melk en eieren lagen beduidend lager.

Het is al langer bekend dat boeren te maken kregen met een aardappeloverschot. Door gunstig weer was sprake van een hele goede oogst, terwijl de vraag vanuit de frietindustrie juist daalde door geopolitieke onrust en felle concurrentie uit Azië. Daardoor zakte de prijs die boeren gemiddeld voor hun aardappelen ontvingen met bijna 40 procent.

Volgens het CBS lagen de prijzen voor dierlijke producten zoals melk en eieren verder dik 21 procent onder het niveau van een jaar eerder. Voor fruit en granen kregen boeren zo'n 16 procent minder. Andere afzetprijzen liepen wel op. Voor verse groenten kregen telers gemiddeld een ruim 5 procent hogere prijs.