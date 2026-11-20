ALKMAAR (ANP) - AZ kan de rest van dit jaar vermoedelijk niet meer beschikken over Kees Smit. De middenvelder maakte begin deze maand na een blessureperiode zijn rentree, maar is teruggeworpen in zijn herstel. Verdediger Lewis Schouten raakte geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Juventus in de Europa League en speelt dit jaar waarschijnlijk ook niet meer mee.

"We hebben er alles aan gedaan om Kees heel te houden, maar het blijkt dat hij er minder goed voor stond dan gedacht", zegt AZ-trainer Leeroy Echteld op de website van de club. "Lewis deed het heel goed dit seizoen, dus voor hem is dit ook heel jammer. Alles wat ze voor de winterstop mee kunnen doen, is meegenomen. Maar we balen hier enorm van."

Weslley Patati en Jizz Hornkamp ontbreken ook als AZ het zondag in Rotterdam opneemt tegen Sparta. Verdediger Wouter Goes, die de voorbije duels in de play-offs met Jong Oranje miste door een blessure, is weer fit.

AZ staat na twaalf speelronden vijfde in de Eredivisie, 3 punten achter koploper PSV.