Bloemisten vrezen voor groot banenverlies door btw-verhoging

DEN HAAG (ANP) - De kabinetsplannen om de btw op bloemen en planten te verhogen naar 21 procent zullen slecht uitpakken voor de sector. De inkomens van bloemisten komen hierdoor zo sterk onder druk te staan dat de helft onder het minimumloon dreigt te zakken, waarschuwt branchevereniging voor bloemisten VBW. Daarnaast gaan naar verwachting duizenden banen verloren in de sector.

Volgens een studie van onderzoeksbureau Decisio en Wageningen University kan de economische schade van de btw-verhoging oplopen tot 830 miljoen euro. Daarbij gaan naar verwachting tussen de 2280 en 2820 banen verloren.

"Deze btw-verhoging raakt juist de lokale bloemist, maakt bloemen en planten minder betaalbaar en zet duizenden banen in de hele keten onder druk. Veel ondernemers werken nu al met kleine marges", stelt Marco Maasse, directeur van Koninklijke VBW.

De btw op bloemenproducten bedraagt nu 9 procent. Bloemen en planten, die door veel consumenten nu al als prijzig worden ervaren, dreigen door de btw-verhoging dus nog een stuk duurder te worden.