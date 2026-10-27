Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson naar AFAS Live

Bruce Dickinson, de zanger van de Britse metalband Iron Maiden, geeft volgend jaar een soloconcert in AFAS Live in Amsterdam. De 68-jarige muzikant staat op 25 november 2027 in de concertzaal, maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

Het optreden maakt deel uit van zijn PsychoGod Tour, waarmee Dickinson volgend jaar door Europa trekt. Tijdens de concerten speelt hij zowel nieuw materiaal als nummers uit zijn eerdere solocarrière. De zanger werkt momenteel met zijn vaste soloband aan een nieuw album, dat in de eerste helft van 2027 moet verschijnen.

Dickinson bracht in 1990 zijn eerste soloalbum Tattooed Millionaire uit. Zijn meest recente soloplaat, The Mandrake Project, verscheen in 2024. Naast zijn solocarrière is hij sinds 1982 vooral bekend als frontman van Iron Maiden.