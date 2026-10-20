Gakpo weer in de basis bij Liverpool na blessure bij Oranje

LIVERPOOL (ANP) - Cody Gakpo start dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal voor het eerst in de basis bij Liverpool na de blessure die hij opliep bij het Nederlands elftal. Ook Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch staan in de basis op Anfield.

Gakpo viel eind september geblesseerd uit in het Nations League-duel van Oranje in en tegen Servië. Hij verliet de selectie en miste in zijn herstelproces twee competitiewedstrijden en de Champions League-overwinning van een week geleden tegen het Oostenrijkse LASK (6-3).

Liverpool staat na twee overwinningen in twee wedstrijden voorlopig vijfde in de competitiefase van de Champions League. Villarreal staat met 3 punten uit twee duels op de veertiende plaats.

Frenkie de Jong ontbreekt nog in de basis van FC Barcelona. Bij de uitwedstrijd tegen titelverdediger Paris Saint-Germain zit hij op de bank. Rodri ontbreekt in de selectie van Barca. De Spaanse middenvelder is mogelijk geblesseerd.

Bij AS Roma starten twee Nederlanders in de thuiswedstrijd tegen Slovan Bratislava. Marten de Roon en Donyell Malen staan in de basis. Devyne Rensch zit op de bank. Noa Lang start bij Napoli tegen het Noorse Bodø/Glimt.