Bloomberg: Saudi Aramco levert geen olie aan klanten in Europa

DHAHRAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft zeker twee raffinaderijen in Europa verteld dat ze volgende maand geen aardolie ontvangen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Normaal gesproken krijgen deze Europese klanten volgens contract vaste leveringen uit Saudi-Arabië, maar de olie-export is verstoord door een aanval op een belangrijke pijpleiding in het land.

De beslissing zou betrekking hebben op alle Europese inkopers van Saudische olie. Saudi Aramco reageerde niet direct op een verzoek om commentaar van Bloomberg.

Na een aanval sloot Saudi-Arabië vorige week een oliepijpleiding die van het oosten naar het westen van het land loopt. Na de blokkade van de Straat van Hormuz won die pijpleiding aan belang, omdat die de Saudi's de mogelijkheid biedt om via de havenstad Yanbu aan de Rode Zee olie te blijven exporteren. Volgens een bron van Bloomberg wordt de pijpleiding binnen enkele dagen weer opgestart, maar kan het tot zes weken duren voordat die weer als vanouds werkt.