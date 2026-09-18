Nijstad, Schouten en Steur maken debuut in selectie Jong Oranje

ZEIST (ANP) - Bondscoach Michael Reiziger heeft Ruud Nijstad (FC Twente), Lewis Schouten (AZ) en Sean Steur (Newcastle United) voor het eerst geselecteerd voor Jong Oranje. De beloftenploeg speelt in de komende periode EK-kwalificatiewedstrijden tegen de jeugdige voetballers van Noorwegen, Slovenië en Bosnië en Herzegovina.

Na vijf van acht speelronden staat Jong Oranje er met 5 punten niet goed voor. Koploper Noorwegen heeft 12 punten en Bosnië en Herzegovina en Israël allebei 7. Die laatste twee landen speelden wel een wedstrijd meer. Slovenië staat op de laatste plaats met 5 punten.

Alleen de winnaar in de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK van 2027, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Albanië en Servië. De nummer 2 speelt play-offs. Jong Oranje werd in 2025 bij het vorige EK in de halve finale uitgeschakeld door Engeland.