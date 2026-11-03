Koning Willem-Alexander kijkt "met groot genoegen" terug op zijn eendaagse werkbezoek aan Liverpool. Dat zei hij dinsdagavond in het achttiende-eeuwse stadhuis van de Engelse stad tijdens een bijeenkomst voor alle mensen die gedurende de dag betrokken waren bij het bezoek van de koning.

In zijn toespraak blikte hij terug op alle bedrijven en instellingen die hij gedurende de dag had bezocht. De koning zei terug te kijken op "een dag vol ondernemerszin en kansen". De vorst was "onder de indruk van de gedrevenheid, het technisch vernuft en het vakmanschap waarmee hier gewerkt wordt", zei hij.

Tijdens het werkbezoek stond de Brits-Nederlandse samenwerking centraal, met name op het gebied van defensie, scheepsbouw en luchtvaart. De koning hoopt dat dit verder wordt uitgebouwd. "Nederland is graag uw aanlegsteiger voor het Europese vasteland. Een betrouwbare partner van wie u op aan kunt", zei hij tegen de Britse aanwezigen.

De koning haalde ook zijn bezoek aan het muziekmuseum en het fotomoment bij het standbeeld van de invloedrijke muziekgroep The Beatles aan. "Liverpool mag trots zijn op wat deze stad de wereld heeft gegeven. En er ligt nog veel moois in het verschiet. Moge deze dag een betekenisvolle bijdrage leveren aan die toekomst."