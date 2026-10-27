Boeing lijdt groot verlies bij commerciële vliegtuigdivisie

ARLINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Boeing boekte afgelopen kwartaal een verlies van honderden miljoenen bij zijn commerciële vliegtuigdivisie. Dat kwam door minder winstgevende vliegtuigleveringen en hogere productiekosten, mede als gevolg van problemen in de toeleveringsketen.

Boeing leverde in het derde kwartaal 161 commerciële toestellen aan afnemers, één meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de vliegtuigtak zakte echter met 3 procent tot 10,7 miljard dollar. Het operationele verlies van deze belangrijke divisie bedroeg 697 miljoen dollar.

Het lukt Boeing niet goed om de productie van zijn 737-toestellen op te voeren. Boeing-topman Kelly Ortberg zei eerder dat het bedrijf niet in staat was de vleugels snel genoeg te produceren.

Bij de defensiedivisie van Boeing gingen de zaken juist goed. Daar droegen meer leveringen, betere operationele prestaties en de verkoop van een dochteronderneming bij aan een kwartaalwinst van 492 miljoen dollar. Het totale nettoverlies bij Boeing bedroeg 116 miljoen dollar.