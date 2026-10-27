Opstellers brandbrief verheugd met terugtrekking songfestival

De initiatiefnemers van de brandbrief waarin ze de NPO opriepen af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival, zijn blij met het besluit van de NPO dat er toch geen Nederlandse deelnemer wordt gestuurd. Dat laat initiatiefnemer Mandy Emadi dinsdag weten in een verklaring op Instagram.

"We zijn verheugd dat de NPO is teruggekomen op het onaanvaardbare besluit om de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival te organiseren", staat in de verklaring. "Tegelijkertijd blijven wij kritisch over de manier waarop het oorspronkelijke besluit tot stand is gekomen. Het roept grote vragen op over de manier waarop de NPO haar taken als koepelorganisatie vervult", staat ook in het statement.

Honderden bezorgde NPO-medewerkers ondertekenden de brandbrief. Begin november vindt nog een gesprek plaats tussen bestuursvoorzitter Jet de Ranitz en een afvaardiging van de medewerkers. In de verklaring laat Emadi weten dat ze van plan zijn tijdens het gesprek te benadrukken dat "deelname aan Eurovisie alleen denkbaar is als Israël uit de competitie wordt geweerd zolang het land de mensenrechten van de Palestijnen niet respecteert."