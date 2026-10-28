Those Vegan Cowboys uit Etten-Leur klaar voor Amerikaanse markt

ETTEN-LEUR (ANP) - Those Vegan Cowboys, het plantaardigekaasbedrijf van de oprichters van De Vegetarische Slager, verwacht zijn eerste diervrije kaaseiwitproducten volgend jaar op de markt te brengen in de Verenigde Staten. Dat laat de onderneming uit Etten-Leur woensdag weten nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA bij een beoordeling geen bezwaren had.

"Dit is een doorbraak voor de hele zuivelindustrie", zegt directeur Hille van der Kaa. "Voor het eerst kunnen we een van de belangrijkste eiwitten uit melk produceren zonder koeien én hebben we deze belangrijke Amerikaanse veiligheidsmijlpaal bereikt. Daarmee komt grootschalige toepassing in voedingsmiddelen een flinke stap dichterbij."

Those Vegan Cowboys heeft een manier gevonden om kaas na te maken met behulp van micro-organismen in fermentatietanks, zonder dat daar een koe aan te pas komt. Het in 2019 opgerichte bedrijf werkt onder meer samen met de Duitse kaasproducent Hochland aan burgerkaas.

Kaassoorten

Ook zijn prototypes ontwikkeld voor andere soorten kaas, van mozzarella tot camembert. Met Interfood en XXL Nutrition wordt daarnaast gekeken naar toepassingen in sportvoeding. De onderneming zoekt ook nog naar nieuwe samenwerkingen, met een bijzondere focus op de Amerikaanse markt.

Het eiwit wordt onder de naam Margaret's Finest op de markt gebracht. Het duurt nog even voor de producten ook in Nederland in de winkel kunnen liggen. Those Vegan Cowboys bereidt inmiddels wel een aanvraag voor markttoelating in de Europese Unie voor. Die wil het volgend jaar indienen.