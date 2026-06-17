Mathilde leert over kunstmatige intelligentie op universiteit

Koningin Mathilde van België heeft woensdag een bezoek gebracht aan de Universiteit van Charleroi. Ze had er verschillende gesprekken over het gebruik van kunstmatige intelligentie in het onderwijs voor beroepen in de gezondheidszorg.

Mathilde sprak met academische leidinggevenden, docenten en studenten en leerde dat de opkomst van AI ook in de gezondheidszorg voor ingrijpende veranderingen zorgt. Isabelle Salmon, strategisch directeur van het ziekenhuis CurePath in Charleroi, vertelde haar dat kunstmatige intelligentie betere zorg mogelijk zal maken, maar dat het altijd mensenwerk zal blijven.

"Er zullen waarschijnlijk geen hulpmiddelen komen die een radioloog kunnen vervangen. Er zullen wel hulpmiddelen komen ter ondersteuning van het beroep", zei Salmon volgens het Belgische persbureau Belga.

Ter plaatse kon koningin Mathilde onder meer zien hoe een app wordt gebruikt om de voedingssamenstelling van een maaltijd te analyseren aan de hand van een foto van de maaltijd op een bord.