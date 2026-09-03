Het Openbaar Ministerie heeft drie dagen jeugddetentie en 180 uur taakstraf geëist tegen een 19-jarige man voor de mishandeling van realityster Tamara Elbaz in september 2024. Elbaz werd destijds voor haar woning aan de Stadionkade in Amsterdam mishandeld, in het bijzijn van haar toen 4-jarige zoontje Alexander.

Eerder werden in januari al twee verdachten schuldig bevonden aan de zware mishandeling van de realityster. Een 18-jarige verdachte kreeg een taakstraf van 160 uur en 23 dagen jeugddetentie. De andere verdachte, inmiddels 17 jaar oud, is veroordeeld tot een taakstraf van 140 uur en 10 dagen jeugddetentie. De 19-jarige man die donderdag de eis hoorde, was net als de twee andere veroordeelden tijdens het misdrijf nog minderjarig. Een meerderjarige verdachte is in april 2025 al veroordeeld tot 20 maanden cel. Hij gaf opdracht tot de mishandeling.

De zitting van donderdag was besloten. Op Instagram deelt Elbaz dat ze wegliep bij de zitting. "Eerst weer een filmpje moeten kijken van hoe ik word afgetuigd en Alexander die toekijkt. Het hele verhaal weer op moeten rakelen", schrijft ze. "En vervolgens iemand van de kinderbescherming in die zaal die blij vertelt hoe geweldig goed zo'n gast momenteel bezig is, omdat hij zijn rijbewijs heeft gehaald en ergens werkt." De rechter zou de verdachte "feliciteren met zijn fantastische progressie". Elbaz noemt de zitting "walgelijk" en bekritiseert vervolgens "degene die dit rechtssysteem heeft bedacht".

De uitspraak volgt op 17 september.