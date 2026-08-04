Bezoekers van Beeld & Geluid kunnen vanaf dinsdag voor het eerst originele Molboekjes uit het televisieprogramma Wie is de Mol? bekijken. De notitieboekjes, waarin kandidaten tijdens het spel hun verdenkingen en strategieën bijhouden, maken deel uit van een expositie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het programma.

Onder meer de Molboekjes van presentator en oud-winnaar Rik van de Westelaken, oud-Mollen Everon Jackson Hooi en Jon van Eerd en winnaar Frits Sissing zijn opgenomen in de tentoonstelling. Producent IDTV schenkt daarnaast verschillende spelobjecten aan het mediamuseum. Te zien zijn onder meer originele jokers, het Topito-bord uit het seizoen in Mexico (2024) en authentiek Molgeld uit verschillende jaren.

De expositie is tot en met 30 augustus gratis te bezoeken in het Atrium van Beeld & Geluid in Hilversum. De objecten zijn onderdeel van de tentoonstelling Heel Holland Zoekt, waarin vondsten uit de nationale zoektocht naar televisieschatten worden getoond. Eerder waren onder meer het originele zwaard uit de serie Floris en het pianootje uit Even tot hier te zien.