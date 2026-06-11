Koningin Margrethe van Denemarken is donderdagochtend weer aan het werk gegaan na haar ziekenhuisopname van enkele weken geleden. De moeder van koning Frederik was in paleis Fredensborg in Kopenhagen aanwezig bij de uitreiking van de Prins Henrik Prijs.

De 86-jarige vorstin verscheen wandelend achter een rollator bij de prijsuitreiking. Het is volgens het Deense persbureau Ritzau voor het eerst dat zij met dit hulpmiddel in het openbaar is verschenen. Eerder liep ze al wel met een wandelstok.

Half mei werd koningin Margrethe in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen. Een week later werd ze opnieuw opgenomen, omdat er een bloedstolsel in haar heupgebied was aangetroffen als gevolg van een eerdere val. Ze werd op 29 mei ontslagen uit het Rigshospitalet in Kopenhagen.