BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Ook wordt de aanbestedingsprocedure eenvoudiger gemaakt. Overheden worden aangemoedigd Europese producten of diensten in te kopen, maar worden daartoe niet verplicht. Dat stelt de Commissie voor in haar woensdag gepresenteerde Wet op de Overheidsaanbestedingen.

Overheidsinstanties in de EU geven jaarlijks ongeveer 2,6 biljoen euro uit aan overheidsopdrachten; 15 procent van de omvang van de economie.

Kernpunt van wat de Commissie de hervorming van de regels en procedures voor overheidsaanbesteding noemt, is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. Nu mogen overheden nog op basis van alleen de prijs een aanbieder kiezen; als deze wet wordt aangenomen niet meer.

Schoolbankjes

Het is straks aan de inkopende partij zelf om te kiezen welke kwaliteitscriteria gelden. "Dit kunnen functionele kenmerken of technische ontwerpkwaliteiten zijn, maar ook milieuoverwegingen, sociale overwegingen of criteria die bijdragen aan Europese innovatie of veiligheid", verduidelijkt een EU-ambtenaar. "Afhankelijk van wat relevant is voor een specifieke procedure." Bij de aanschaf van schoolbankjes kunnen bijvoorbeeld de duurzaamheid van het materiaal en de stabiliteit ervan als kwaliteitscriteria gelden.

De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30 procent meewegen bij bijvoorbeeld de aankoop van schoolbankjes. Voor arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimumkwaliteitspercentage van 50 procent, stelt de Commissie voor. Die criteria en de weging daarvan moeten vooraf duidelijk zijn.

Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. Lidstaten moeten een verordening een-op-een naleven. Volgens de Commissie worden de EU-aanbestedingsregels via de nieuwe wet eenvoudiger en vergroten ze de rechtszekerheid. De Commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.