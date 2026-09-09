Parlementsvoorzitter: Harald gaf alles voor Noorwegen

Parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani heeft koning Harald bedankt voor alles wat hij heeft betekend voor Noorwegen. Dat deed hij in een toespraak tijdens de uitvaart van de eind augustus overleden vorst.

"Koning Harald stond dicht bij de mensen. En hij bleef zichzelf. Hij was niet bang om mensen te ontmoeten met zijn laarzen aan in de modder", zei Gharahkhani tegen de aanwezigen in de Domkerk van Oslo. Hij haalde een citaat van Harald uit 2008 aan, waarin de vorst zei dat hij zou willen dat er niet meer gesproken werd over 'de zwaksten in de samenleving', omdat die mensen in werkelijkheid tot de sterksten behoorden.

"Koning Harald zag mensen staan", aldus Gharahkhani. "Niet alleen degenen met een aanzienlijke positie, maar de mens die recht tegenover hem stond. En met name zij die het het hardst nodig hadden."

Tot slot zei Gharahkhani dat de koning naar zijn koninklijke motto (Alles voor Noorwegen) heeft geleefd. "Hij gaf alles voor Noorwegen."