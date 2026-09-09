Acteur Stephen Graham, bij het grote publiek bekend van de hitserie Adolescence, is officieel toegevoegd aan de cast van de film Heat 2. Variety meldt dat de Britse acteur zich daarmee voegt bij een al indrukwekkende lijst, waarop Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver en Jason Clarke staan.

Volgens geruchten zou Graham gecast zijn als de jongere versie van Neil McCauley, het personage dat Robert de Niro in het origineel uit 1995 speelde. Bale is te zien als detective Vincent Hanna, die in het origineel door Al Pacino werd vertolkt, en DiCaprio gaat Chris Shiherlis spelen, het personage van Val Kilmer in de eerste film.

Heat gaat over een meesterdief (De Niro) die na een grote klus wordt achtervolgd door een detective (Pacino). Heat 2 wordt de verfilming van het gelijknamige boek uit 2022, dat zowel een prequel als een sequel is, met twee verhaallijnen in het heden en het verleden.

De tweede film wordt geregisseerd door Michael Mann, die ook het origineel maakte. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten, die eerder deze week een Emmy won, werkt ook mee aan het project.