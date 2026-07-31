Aziatische voetbalbond solidair met UEFA en de CONCACAF

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - De Aziatische voetbalbond (AFC) heeft verklaard dat het "solidair" is met de UEFA en de CONCACAF over hun afwijzing van het commercialiseringsplan van de FIFA. De AFC dreigde echter niet met een boycot van de FIFA-competities, zoals de Europese bond donderdag wel deed. Na de aankondiging van de boycot door de UEFA wees de Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF het voorstel eveneens af.

De AFC heeft in een verklaring zijn "diepe bezorgdheid" geuit over het plan van de FIFA. "Het feit dat de situatie zo ver is geëscaleerd dat de reële mogelijkheid van een boycot van het WK voetbal in het publieke debat is opgenomen, zou iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van onze sport zorgen moeten baren. Voetbal had nooit in zo'n positie mogen worden gebracht", aldus de bond.