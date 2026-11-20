SAN FRANCISCO (ANP) - De Amerikaanse staat Californië doet onderzoek naar Nvidia. Hoofdaanklager Rob Bonta meldt dat Californië kijkt of de handelingen van Nvidia of oud-topman Jensen Huang van het AI-chipbedrijf ertoe hebben geleid dat China geavanceerde chips van Nvidia of vertrouwelijke informatie in handen heeft gekregen. Ook wordt onderzocht of het bedrijf beleggers en het publiek heeft misleid over dit risico.

Rond Nvidia en Huang is recent onrust ontstaan, nadat bekend werd dat hij een affaire had met een vrouw die vermoedelijk een Chinese spion is. Later kwamen nog meer berichten over buitenechtelijke relaties van Huang naar buiten, waarna hij vertrok bij het bedrijf.

"Nvidia zit in een rommelige, grensoverschrijdende situatie", stelt Bonta in een bericht op X. Maar het onderliggende principe van de wet van zijn staat is wat hem betreft duidelijk. "Bedrijven mogen hun beleggers niet misleiden."

De hoofdvestiging van Nvidia staat in de Californische stad Santa Clara.