OTTAWA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Canada verbiedt sociale media voor kinderen onder de 16 jaar als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten onder meer Facebook, Instagram en X meer gaan doen om schadelijke content tegen te gaan en vermelden wanneer beelden kunstmatig gegenereerd zijn.

Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor sociale media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn.

Een nieuwe digitale toezichthouder gaat de veiligheidsstandaarden uitwerken en toezien op de naleving. Pas dan kunnen sociale media een uitzondering krijgen op het verbod voor kinderen. Het kan anderhalf jaar duren voordat de toezichthouder in werking is, waardoor in de tussentijd een algeheel verbod dreigt voor gebruikers onder de 16 jaar.