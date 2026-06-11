Belgische prins Lorenz (70) herstelt van kanker

De Belgische prins Lorenz, echtgenoot van prinses Astrid, is herstellende van kanker. Een woordvoerder van het paar bevestigt dat nieuws tegenover Belgische media.

De 70-jarige Lorenz werd al enkele jaren geleden met de ziekte geconfronteerd. Half 2021 onderging hij een operatie, maar een jaar later keerde de ziekte terug. In het voorjaar van 2023 was daarom een nieuwe behandeling nodig. "Hij heeft de hele periode kunnen rekenen op de constante steun van prinses Astrid en hun kinderen", stelt de woordvoerder.

De zwager van koning Filip moet nu nog regelmatig controles ondergaan. Om wat voor soort kanker het gaat, is niet bekendgemaakt.