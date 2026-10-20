Prins Harry hoopt nog altijd op verzoening met familie

De Britse prins Harry hoopt nog altijd dat de verstoorde relatie met zijn vader koning Charles en zijn broer prins William kan worden hersteld. In een dinsdag gepubliceerd interview met het blad GQ zegt de 42-jarige prins dat hij rouwt om de familiebreuk. "Ik wil dat het goedkomt."

Op de vraag of hij rouwt om de moeizame relatie met zijn vader en broer, antwoordt Harry: "Ja, natuurlijk." Volgens de prins herkennen veel mensen zich in zijn situatie. "Er zijn meningsverschillen tussen broers en zussen. Er zijn verbroken relaties tussen kinderen en hun ouders." Hij denkt dat dit ook verklaart waarom er zoveel belangstelling is voor zijn familieproblemen.

Harry gelooft dat de breuk nog kan worden hersteld. "Littekens blijven voor altijd", zegt hij, maar volgens de prins is het belangrijk om het verleden los te laten. "Er is genoeg drama in de wereld en in het leven van mensen om problemen binnen de familie te laten voortduren." Verzoening is volgens Harry "het allerbelangrijkste".