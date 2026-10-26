Kane voor het eerst verkozen tot beste voetballer ter wereld

LONDEN (ANP) - Harry Kane (33) is maandagavond verkozen tot beste voetballer van de wereld. De spits van Bayern München en Engeland kreeg in Londen de Ballon d'Or uitgereikt voor zijn prestaties in het afgelopen voetbalseizoen. Kane is de eerste Engelse winnaar sinds Michael Owen in 2001.

De winnaar van de Ballon d'Or, een initiatief van maandblad France Football, wordt bepaald door een jury bestaande uit honderd journalisten. Die journalisten, één per land uit de top 100 van de FIFA-wereldranglijst, stellen ieder een top 10 samen uit de keuzelijst van dertig voetballers.

Kane kende een zeer succesvol seizoen met Bayern. Hij won zowel de Bundesliga als de Duitse beker. Met 36 competitiedoelpunten won hij ook al de Gouden Schoen voor meest trefzekere voetballer in Europa. In de Champions League, waarin hij met Bayern in de halve finales werd uitgeschakeld, scoorde hij veertien keer. Met Engeland werd hij als aanvoerder derde op het WK voetbal. Op dat toernooi maakte hij zes doelpunten.