Chrissy Teigen heeft in een bericht op Instagram stilgestaan bij het plotselinge overlijden van haar vader Ron. "Gisteren werd ik wakker met een papa en ging ik naar bed zonder", schrijft het Amerikaanse model. Hoewel ze zich naar eigen zeggen jarenlang voorbereidde op het idee dat haar vader op een dag zou overlijden, sloeg het nieuws alsnog in als een bom.

"Ik dacht dat, aangezien we erover praatten en ik er vrede mee had dat hij altijd een 'oude vader' is geweest, ik niet in zou zijn gestort zoals ik deed", laat Teigen haar volgers weten. Ze schrijft de tekst onder een video waarop haar vader klaagt, iets wat hij volgens Teigen veelvuldig deed. "Mijn vader haatte bijna alles in de wereld dat geen basgitaar, swingdansen, houtsnijden, dieren, YouTube of zijn familie was." Volgens Teigen moet ze nu lachen om de vele filmpjes waarop haar vader aan het klagen is.

Verder noemt het 40-jarige model een brief die ze een paar maanden geleden aan haar vader schreef. Daarin vertelde ze hem hoe dankbaar ze hem is, "hoe hard hij voor ons heeft gewerkt toen we opgroeiden en hoeveel ik van hem houd".

Onder het bericht stromen duizenden reacties binnen, onder anderen van Teigens echtgenoot John Legend. "Ik ben zo blij dat je zoveel tijd met je kleinkinderen hebt kunnen doorbrengen. Ik vond het prachtig om te zien hoe je straalde van trots op het mooie gezin dat je hebt helpen stichten", reageert de 47-jarige zanger op het overlijden van zijn schoonvader.