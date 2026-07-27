Vijfde speelfilm Anton Corbijn gaat in première in Toronto

A Talent for Murder, de vijfde speelfilm van de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn, beleeft in september zijn wereldpremière op het Toronto International Film Festival (TIFF). Dat heeft distributeur The Searchers maandag bekendgemaakt. In de thriller spelen Helen Mirren, Alden Ehrenreich en Olivia Cooke hoofdrollen.

In de film reist een jonge literaire agent naar Zwitserland om schrijfster Patricia Highsmith (Helen Mirren) over te halen om nog één nieuw boek in haar wereldberoemde Ripley-thrillerreeks te schrijven. Zijn pogingen nemen echter al snel een onheilspellende wending als blijkt dat de eigenzinnige auteur haar eigen psychologische schaakspel speelt.

Het Toronto International Film Festival vindt plaats van 10 tot en met 20 september. Corbijn zal op het evenement aanwezig zijn bij de première van de film. Het is nog niet bekend op welke dag A Talent for Murder draait. De film wordt vertoond in het programma Gala Presentations.

Het is de eerste speelfilm van Corbijn in elf jaar. Eerder maakte hij ook onder meer de film Control, over de Engelse postpunkgroep Joy Division, en de thriller The American, waarin George Clooney en Thekla Reuten hoofdrollen speelden. De regisseur is ook bekend van veel internationale videoclips en liveconcerten die hij regisseerde. Het is nog niet bekend wanneer A Talent for Murder in de Nederlandse bioscopen te zien is.