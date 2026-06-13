De Britse koninklijke familie is zaterdag samengekomen voor Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade waarmee de officiële verjaardag van koning Charles wordt gevierd.

Charles arriveerde samen met koningin Camilla per koets bij de ceremonie in Londen. Ook prins William, prinses Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis zijn aanwezig.

Het is de vierde keer dat Trooping the Colour wordt gehouden sinds Charles in 2022 koning werd. Net als voorgaande jaren legde de vorst de route af in een koets. Voor zijn kankerdiagnose in 2024 nam Charles nog te paard deel aan de parade.

Later op de dag verschijnt de koninklijke familie traditiegetrouw op het balkon van Buckingham Palace voor een luchtshow van de Britse luchtmacht.