Harrie Jekkers krijgt een eigen miniatuurbeeld in de Haagse miniatuurstad Madurodam. Dat heeft het management van Jekkers bevestigd na berichtgeving van Omroep West. Het exemplaar geldt als eerbetoon voor de 75-jarige zanger, die dit weekend definitief afscheid neemt van het podium in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Tijdens zijn een na laatste show, die zaterdag plaatsvindt, krijgt Jekkers het standbeeldje overhandigd door onder anderen beeldmaker Mitchell Duivesteijn. Het kunstwerk wordt vervolgens geplaatst op het Harrie Jekkersplein in Madurodam, waar het vanaf 12 juli te zien is. Op die middag geeft de Haagse komiek zijn allerlaatste voorstelling.

Jekkers werd geboren in de Schilderswijk in Den Haag en schreef onder meer het beroemde nummer Oh, oh, Den Haag uit 1982 en zong het onder de naam Harry Klorkestein. Ook was hij jarenlang de zanger van de band Klein Orkest. Daarnaast maakte hij tien theaterprogramma's waarmee hij volle zalen trok. In september vorig jaar kondigde de artiest aan dat hij zou stoppen met optreden.