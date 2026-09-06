BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China steekt miljarden in zijn grootste banken en verzekeraars. Hiermee probeert de overheid in Beijing de balansen te versterken en de economische groei op peil te houden.

Minstens acht financiële instellingen in het Aziatische land zoeken vers kapitaal. Omgerekend gaat het om zo'n 47 miljard euro. Persbureau Bloomberg meldt op basis van beursmeldingen en Chinese media dat Beijing ruim 80 procent van de financiering voor zijn rekening neemt. Die financiert dat weer door voor miljarden aan speciale obligaties uit te geven.

De grote staatsbanken hebben op zich voldoende buffers. Maar de wens van de overheid om met goedkope kredieten de groei aan te jagen heeft hun winstgevendheid aangetast. De nieuwe investering is bedoeld om de druk op de marges te verlichten, meer leningen mogelijk te maken en de buffers tegen eventuele probleemleningen te versterken.

De Chinese economie groeit de laatste tijd niet meer zo hard als voorheen. De overheid wil er echter alles aan doen om dit jaar toch het eigen groeidoel van 4,5 tot 5 procent te halen.