HEERENVEEN (ANP) - AZ is in de Eredivisie ook na vijf speelronden nog zonder puntenverlies. De Alkmaarders knokten zich in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen na rust terug van een achterstand en wonnen met 3-2.

Ayoub Oufkir maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt op aangeven van Mexx Meerdink. De invaller stond toen pas net in het veld en scoorde, met een stiftje, bij zijn eerste balcontact.

AZ heeft met 15 punten aan de kop van de ranglijst een voorsprong van 2 punten op regerend landskampioen PSV en 4 punten op nummer 3 Feyenoord.