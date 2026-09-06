Eye Filmmuseum organiseert op 26 september een speciale vertoning van de film Simon om de onlangs overleden acteur Cees Geel te eren. Geel overleed half juli op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Simon uit 2004 was vermoedelijk zijn bekendste filmrol.

In de tragikomedie van Eddy Terstall speelde Geel een hasjdealer die bevriend raakt met een verlegen homoseksuele tandarts (Marcel Hensema). De rol leverde Geel een Gouden Kalf op. De kaartverkoop voor het eerbetoon is van start gegaan.

Het is niet de enige in memoriam-voorstelling in Eye de komende maand. Ter nagedachtenis aan acteur Peter Faber, die onlangs ook overleed, wordt op 19 september de speelfilm Max Havelaar uit 1976 vertoond. De verfilming van Multatuli's gelijknamige roman uit 1859 gaat over de koloniale onderdrukking in Nederlands-Indië.

Op 25 september volgt Camping, een film die Faber in 1978 met het Werkteater maakte. De komedie schetst het lief en leed op een camping. In de film zit onder meer een bekende scène waarin Faber een reusachtige caravan moet inparkeren. Ook voor Max Havelaar en Camping is de kaartverkoop van start gegaan.