Jacob Elordi en Jenna Ortega onder nieuwe leden Academy

Jacob Elordi, Jenna Ortega en Mia Goth mogen lid worden van de Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt. De Academy publiceerde woensdag de lijst van ruim vijfhonderd namen die zijn uitgenodigd om zich bij de organisatie aan te sluiten.

Op de lijst staan ook acteurs als Julia Garner, Stephen Fry, Simu Liu en Josh O'Connor. Uit de animatiewereld zijn onder anderen Chris Appelhans en Maggie Kang uitgenodigd, de makers van de zeer succesvolle film KPop Demon Hunters. Dat geldt ook voor regisseurs Benny en Josh Safdie, die individueel werkten aan respectievelijk The Smashing Machine en Marty Supreme. Beide films verschenen vorig jaar.

Leden van de Academy stemmen mee om te bepalen wie de Oscars winnen. Als alle invités de uitnodiging accepteren, komt het aantal leden op ruim 11.000 te staan. Van hen zijn er ruim 10.000 stemgerechtigd.

De volgende uitreiking van de Oscars vindt plaats op 14 maart. Conan O'Brien keert terug als presentator.