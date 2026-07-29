Chipbedrijf ASMI zakt op Damrak na resultaten, IMCD wint

AMSTERDAM (ANP) - ASMI behoorde woensdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks sterke resultaten. De chiptoeleverancier profiteerde afgelopen kwartaal opnieuw van de enorme investeringen in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) en boekte een omzet van meer dan 1 miljard euro. Topman Hichem M'Saad sprak van een sterk kwartaal. Ook werd ASMI positiever over de omzet in 2027 dankzij de aanhoudende sterke orderontvangst dit jaar.

Het aandeel ASMI zakte echter 6 procent door de aanhoudende koersdruk in de chipsector. Wereldwijd zijn de chipbedrijven deze week hard gedaald door zorgen over de groeiende concurrentie uit China en de omvangrijke investeringen van techbedrijven in AI. Branchegenoten Besi en ASML verloren 2 en 0,6 procent.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig na de onverwachte raketaanvallen van Iran op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 1093,7 punten, mede dankzij goed ontvangen resultaten van chemicaliëndistributeur IMCD (plus 8 procent).