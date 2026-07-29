Jared Leto opnieuw beschuldigd van seksueel wangedrag

Jared Leto wordt opnieuw door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens de BBC gaat het om vier vrouwen die de Thirty Seconds to Mars-frontman beschuldigen. De vermeende feiten zouden hebben plaatsgevonden toen zij nog tieners waren.

Een van de vrouwen zegt dat ze op 17-jarige leeftijd is aangerand in een motel en een andere vrouw vertelt hoe ze als 17-jarige seks had met de ster. Nog een vrouw stelt dat ze door Leto werd gemanipuleerd en hij zijn sterrenstatus misbruikte. Zij kreeg ook een geheimhoudingsverklaring toegestuurd, die ze weigerde te tekenen. Vijf andere vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vreemde en seksueel getinte telefoontjes ontvingen van Leto. Vier van hen waren tieners.

De beschuldigingen komen aan bod in de BBC-documentaire Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. In totaal spraken tien vrouwen met de Britse omroep. De vrouwen zeggen dat zij de nu 54-jarige Leto ontmoetten tussen 2002 en 2016.

Er worden al jaren beschuldigingen van dergelijk gedrag geuit tegen de Oscarwinnaar. Vorig jaar deden negen slachtoffers hun verhaal in het magazine Air Mail.